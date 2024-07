Stiri pe aceeasi tema

- Dunele de nisip din desertul Atacama din Chile, cel mai arid de pe planeta, au fost acoperite in ultimele zile de flori albe si violet, dupa ploile timpurii care au stimulat inflorirea in toiul iernii din emisfera sudica, transmite luni Reuters.

- Comercianții cu amanuntul au trebuit sa rezolve o lista lunga de provocari tehnologice, de reglementare și comerciale pentru a putea oferi livrari cu drone. Dar, in ultima perioada a aparut un alt pericol greu de prevazut: posesorii de arme din SUA. In ultimul episod, șeriful din Lake County a declarat…

- Contractul lui Toni Kroos (34 de ani) cu Real Madrid a expirat duminica, pe 30 iunie, iar mijlocașul central german a anunțat ca se va retrage la finalul Campionatului European. Kroos și-a luat adio de la clubul la care a scris istorie, printr-un mesaj sumar, devenit insa viral pe Instagram. „Lunetistul”…

- Vrabiile sunt din ce in ce mai rare in orașe și chiar in unele zone rurale. Acest declin nu este un fenomen izolat, ci reprezinta o tendința globala. Exista mai multe teorii care incearca sa explice dispariția treptata a vrabiuțelor din Europa. Unde au plecat vrabiile? Cele mai multe dintre aceste teorii…

- Preturile apartamentelor din orasele mari a continuat sa creasca in acest an si au ajuns in unele cazuri la valori record, cu majorari an la an de 18% in Brasov, 11% in Bucuresti, 10% in Cluj sau 8,7% in Timisoara, arata o analiza imobiliare.ro, scrie Ziarul Financiar.

- "Trebuie sa facem diferența, eu n-am spus niciodata ca Primaria Capitalei nu are datorii. Doar Ceaușescu nu a avut datorii. In rest, toata lumea are datorii și e bine sa aiba ca sa pui banii in dezvoltare. Nicușor Dan ar mai vrea 3 mandate la Primaria Capitalei! Ce PLANURI are actualul edil Eu am spus…

- In estul Finlandei, Parcul Național Koli gazduiește o peștera celebra, denumita Pirunkirkko sau Biserica Diavolului, cu o lungime de 34 de metri. Acest loc fascinant a fost un punct de intalnire pentru ințelepții vechi, care cautau sa intre in contact cu lumea spiritelor și sa deslușeasca tainele universului.

- Fiecare al 12-lea student german la medicina alege sa studieze mai degraba in strainatate, nu in Germania. Majoritatea merg in Austria,Ungaria, Romania dar și Bulgaria intra in calculele multora dintre ei. Care sunt motivele?