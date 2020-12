FOTO: Femeie din Lunca Ilvei, rănită într-un accident produs pe DN 17D, în Feldru Un accident rutier a avut loc, marți seara, pe DN 17D, in localitatea Feldru, in urma caruia o femeie din Luna Ilvei a fost ranita și a ajuns la spital. Autoturismul condus de aceasta a intrat in coliziune cu un microbuz, in timp ce ieșea dintr-o stație peco. Modul SMURD și un echipaj de la SAJ BN au intervenit in aceasta seara in localitatea Ilva Mica la un accident rutier. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, echipajele de intervenție au gasit la locul accidentului o victima de sex feminin, conștienta și cooperanta. Victima nu era incarcerata și a fost evacuata in condiții siguranța din autoturism. … Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

