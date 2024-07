Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Municipiului Ramnicu Valcea a fost sesizata miercuri, in jurul orei 00.50, ca, in cursul zilei de ieri, in jurul orei 16.00, CALDARARU PORTOCALA, in varsta de 29 de ani, a plecat voluntar de la adresa de domiciliu, din municipiul Ramnicu Valcea și nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente:…

- AȚI VAZUT-O? La data de 5 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baile Govora au fost sesizați cu privire la faptul ca, GOLOGAN MARIA, in varsta de 68 de ani, a plecat de la adresa de domiciliu din orașul Baile Govora și nu a mai revenit pana in prezent. La momentul plecarii, aceasta era…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurala Poiana Mare au fost sesizați, sambata seara, de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in cursul zilei de vineri, 31 mai, soția sa, GHERALIA VALENTINA, de 49 de ani, a plecat de la domiciliul comun și nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,70…

- Persoanele ce pot oferi informatii care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze gratuit numarul unic pentru situatii de urgenta 112.La data de 1 iunie a.c., politistii sibieni au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul…

- Polițiștii doljeni cauta o femeie de 35 de ani, din comuna Țuglui, data disparuta de tatal sau. Potrivit oamenilor legii, femeia a plecat de acasa in ziua de Paște și nu s-a mai intors. Potrivit oamenilor legii, dispariția femeii a fost anunțata de un barbat de 50 de ani. ”In seara zilei de 05 mai,…

- Polițiștii sunt din nou in alerta dupa dispariția unei femei in varsta de 26 de ani din Cluj-Napoca. La data de 28 aprilie 2024, in jurul orei 20.00, Secția 4 Poliție Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca CIOBAN TARCEA ELENA, in varsta de 26 de ani, in cursul zilei de 26 aprilie a.c., in jurul…

- Polițiștii doljeni cauta o femeie de 26 de ani, din comuna Rast. Potrivit oamenilor legii, dispariția a fost anunțata vineri noaptea, de soțul femeii de 26 de ani. Oamenii legii spun ca femeia ar fi plecat de acasa vineri noaptea, in jurul orei 23.45, iar de atunci nu a mai fost vazuta. ”In noaptea…