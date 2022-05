FOTO: Femeie căzută cu trotineta electrică în Târgu Mureș O tanara care folosea o trotineta electrica a avut un accident miercuri, 18 mai, in zona centrala a municipiului Targu Mureș. Incidentul a fost relatat de o martora, Carmen Farcaș, care a pus accidentul pe seama infrastructurii precare. "Accident din cauza trotinetelor electrice! Aproape de pașapoarte, o tanara a cazut in cap de pe trotineta … Post-ul FOTO: Femeie cazuta cu trotineta electrica in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza, la o locuinta de pe strada Calarasilor, unde s-au semnalat scurgeri de gaz. Potrivit ISU Mures, cele cinci persoane afectate s-au autoevacuat. In acest moment, primesc ingrijiri medicale , informeaza sursa citata. In urma verificarilor efectuate de catre…

- O femeie imparțita la ! Ce faci cand femeia pe care o iubești este atat de atragatoare incat cel mai bun prieten al tau este absolut fermecat de ea? Dar ce faci cand afli ca femeia asta il iubește și pe el… și pe tine??? Cum sa impaci și prietenul și iubita? Hai sa gasim impreuna soluția ideala in comedia…

- Consiliul de Administrație al SC Gedeon Richter Romania SA Targu Mureș convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor pentru data de 23 mai 2022, ora 8.00, la sediul societații din Targu Mureș, strada Cuza Voda nr. 99-105. Potrivit convocatorului, Ordinea de zi a adunarii conține un singur…

- Ca urmare a diferitelor opinii legate de derularea anchetei și a multiplelor interpretari ulterioare care s-au asociat articolelor publicate pe marginea acestui subiect, redacția punctul.ro a decis retragerea articolului inițial și publicarea in continuare doar a comunicatelor oficiale. Astazi, 15 aprilie…

- Potrivit informațiilor oferite de catre reprezentanții Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, Nagy Tamas, jucatorul echipei de futsal CSM Targu Mures va juca in fata propriilor suporteri in turneul de calificare la Campionatul European U19 de futsal, care va avea loc in perioada 16-18 martie,…

- In cadrul proiectului Agribusiness in Școala, in urma concursului de granturi pentru liceele agricole, organizat de Junior Achievement Romania, cu sprijinul Romanian-American Foundation, 10 instituții de invațamant vor derula proiecte pe teme de educație antreprenoriala și agricola, care vor implica…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș, senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, a publicat joi, 3 martie, pe pagina sa de Facebook, un text intitulat "Viitorul Republicii Moldova este in UE" pe care il redam, integral, in randurile…

- Aeroportul International "Transilvania" Targu Mures a anuntat, azi, ca reia cursele spre Munchen si Londra, iar din luna aprilie frecventa zborurilor spre Budapesta va creste de la trei la cinci zboruri saptamanale. Astfel, incepand din 25 februarie se reiau cursele operate de compania aeriana Wizzair,…