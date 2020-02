Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia sarbatoririi, la 28 februarie, a „Zilei Protectiei Civile din Romania”, pompierii botosaneni au initiat o campanie de donare de sange „Te provoc: Fii salvatorul celor care au nevoie de sange!”, prin care doresc sa mobilizeze cat mai multi donatori din intreaga tara si din randul tuturor categoriilor…

- Cu ocazia sarbatoririi, la 28 februarie, a „Zilei Protectiei Civile din Romania”, pompierii botosaneni au initiat o campanie de donare de sange „Te provoc: Fii salvatorul celor care au nevoie de sange!”, prin care doresc sa mobilizeze cat mai multi donatori din intreaga tara si din randul tuturor categoriilor…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Minoritaților Naționale din Romania, in care arata ca romanii, indiferent de apartenența etnica sau culturala, ne dorim toți sa traim intr-o țara prospera și atașata valorilor democrație”Ziua de 18 decembrie o dedicam…

- Mihai Morar este unul dintre cei mai apreciati prezentatori si oameni de radio din Romania. Duce o viata ca-n basme, fiind taticul a trei fetite minunate. Recent, el si-a surprins fanii printr-un mesaj foarte emotionant.

- Dintre copiii din Romania, 27% recunosc ca, intr-o zi cu scoala, stau peste sase ore online sau isi verifica periodic dispozitivul inteligent. Cel mai des stau pe telefonul mobil, reiese dintr-un studiul intocmit de Organizatia „Salvati Copiii”, citat de Romania24.ro. Datele centralizate in cercetare…

- "Ma bucur sa am aceasta ocazie sa va felicit pentru sarbatoarea Zilei Nationale a Romaniei. Decembrie este o perioada in care celebram si alte aniversari. A 30-a aniversare a libertatii romane care a fost castigata cu mult sange si cu multe eforturi in 1989. Pentru mine, decembrie in Romania este…

- Ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, a afirmat duminica, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Nationale, ca tara noastra nu mai este la fel "in nicio masura" comparativ cu Romania socialista si a exprimat speranta ca avantajele si progresul obtinut sa fie continue si in viitor. "Ma bucur sa…