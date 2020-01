Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, sfarșitul de an vine cu vești proaste din partea Irinei Rimes: vedeta Pro TV și totodata una dintre cele mai iubite artiste din Romania a ajuns de urgența la spital, chiar inainte de Revelion, anunța protv.ro.Anunțul a fost facut de vedeta prin intermediul rețelei de socializare…

- „Caravana Etnografica”, un nou proiect cultural al Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba, a debutat, zilele trecute, la Școala Gimnaziala Ciugud, prima școala „smart” din mediul rural din Romania. Elevii care invața in unitatea de invațamant au demonstrat ca indragesc tehnologia, dar iubesc și obiceiurile,…

- Pentru perioada Sarbatorilor de iarna de anul acesta, foodpanda.ro, una din cele mai mari platforme de food ordering din Romania, estimeaza o crestere cu 150% a comenzilor online de mancare, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, iar valoarea medie pe care o vor cheltui clientii pentru o…

- Vernisajul „Salonul Anual de Arta” prezinta operele tuturor secțiilor de creație ale UAP – Filiala Cluj-Napoca – pictura, sculptura, grafica, foto-video, arta ambientala, design, ceramica, arta textila. Este expoziția reprezentativa a artiștilor clujeni din toate generațiile…

- Numarul total al pacienților din Romania infectați cu HIV se apropie de 16.200, iar cei mai mulți dintre cei identificați și aflați in tratament sunt barbați. Duminica, 1 Decembrie, in timp ce romanii sarbatoreau Ziua Naționala, iar in multe orașe din țara s-au aprins luminile festive care au dat…

- Consiliul Județean Valcea și instituțiile de cultura aflate in coordonare au pregatit, pentru luna decembrie 2019, o serie de evenimente menite sa le aduca bucurie valcenilor, dar și momente speciale, cu impact național. „Povestea lunii decembrie, pusa in scena de Consiliul Județean Valcea, debuteaza…

- Moneda nationala a înregistrat o usoara depreciere în ultima saptamâna, dar acest fenomen este unul natural în conditiile în care monedele din regiune se depreciaza, a declarat miercuri, pentru Agerpres, presedintele CFA România, Adrian Codirlasu. "Am avut…

