- Nicoleta Guta a deschis larg usa casei sale, dar si pe cea a sufletului ei. Cantareata de manele a vorbit despre cele mai grele momente pe care le-a trait, cele in care tatal ei, Nicolae Guta a alungat-o din viata sa.

- Clipe de cosmar pentru o celebra artista. Cantareata de muzica populara povesteste ca a trecut prin momente de groaza, din cauza barbatului pe care-l iubea. Artista ar fi fost scoasa in miez de noapte afara din casa, stransa de gat si amenintata cu moartea.

- Un greu din sportul romanesc e categoric inaintea turului doi al alegerilor prezidențiale din țara noastra.Maine, 24 noiembrie, romanii iși vor alege viitorul președinte pentru urmatorii 5 ani. Klaus Iohannis și Viorica Dancila sunt cei doi candidați. Daniel Ghița, luptator roman, a avut…

- Catalin Oprisan, redactorul sef de la a1.ro, a prezentat la rubrica "Smiley News", de la "Neatza cu Razvan și Dani", cum totul este posibil daca iubirea dintre tine și partener este mai puternica ca orice.

- Un barbat a dat-o in judecata pe Madonna reclamand ora de incepere a concertului susținut de aceasta, anunța Smart Radio, ce pastreaza un loc pentru cantareața americana in playlist-ul sau, potrivit Mediafax.”Trebuie sa ințelegeți ceva” a spus Madonna in timpul concertului pe care l-a susținut…

- Este alerta in vestul tarii. Un barbat din Arad, bolnav de SIDA, este acuzat ca a infectat intentionat cel putin doua tinere cu virusul HIV. Printre ele, si o minora. Revoltator este faptul ca individul, cercetat acum pentru infractiuni contra sanatatii publice, este liber si se lauda cu alte cuceriri…