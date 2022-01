FOTO – FELEAC: Un bărbat cu arsuri, după ce casa i-a luat foc Pompierii intervin in aceste momente la un incendiu in localitatea Feleac. O casa de locuit a fost cuprinsa de flacari. Un barbat s-a ales cu arsuri, fiind preluat de echipajul medical. Un apel la 112 anunța un incendiu la o casa de locuit in Feleac. Pompierii militari de la Garda de Intervenție Beclean au fost direcționați la caz. Echipajele de interventie au gasit casa cuprinsa integral de flacari. S-a solicitat și intervenția unui echipaj medical deoarece un barbat s-a ales cu arsuri. „Echipajul de Terapie Intensiva Mobila SMURD a preluat un barbat de 49 de ani, cu arsuri la nivelul fetei și… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

