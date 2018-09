Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj, locul 4, și FCSB, locul 1, joaca azi, de la ora 21:00 in derby-ul etapei. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a vorbit despre meci și a spus ca Olimpiu Moruțan, mijlocașul de 19 ani al…

- Am incheiat vara cu doua bilete caștigatoare consecutive și vrem sa prelungim seria și la startul noii luni. Pentru azi am pregatit o dubla formata din pronosticuri pentru partide din Premier League și Liga 1.

- Sportul Petrești a caștigat in premiera Supercupa AJF Alba, scor 4-2 (1-0), la Vințu de Jos, cu CS Ocna Mureș, echipa ce a promovat sezonul trecut in Liga a 3-a. Trupa lui Doru Oancea a incheiat cu brio o saptamana incarcata, miercuri jucand cu Metalurgistul Cugir in Cupa Romaniei, 0-3 pe propriul teren,…

- Sportul Petrești și Unirea Alba Iulia s-au duelat, astazi, intr-un meci de verificare, ultima repetiție inaintea fazei secunde a Cupei Romaniei de saptamana viitoare, caștigat cu 5-0 (1-0) de formația oaspete, care a beneficiat de nu mai puțin de trei lovituri de pedeapsa. Pata de culoare a jocului…

- Sportul Petrești, caștigatoarea Cupei Romaniei, faza județeana, deschide sezonul oficial 2018-2019, cu o intalnire pe teren propriu cu CS Hunedoara, nou-promovata in Liga a 3-a, meci care se va disputa miercuri, 1 august, de la ora 17.30, contand pentru turul intai al Cupei Romaniei. Echipa condusa…

- Șurianu Sebeș, campioana Ligii a 4-a in 2017, echipa disparuta dupa ce a reușit sa caștige barajul de promovare in eșalonul terț, se reface incet, dar sigur la Sportul Petrești! Aici activeaza deja antrenorul Doru Oancea și Dan Comșa – organizatorul de competiții, iar in efectivul proaspat caștigatoarei…

- Ieri, s-a derulat, la Galtiu, cea mai spectaculoasa finala de Cupa Romaniei din ultimul deceniu, un adevarat “thriller”, meci adjudecat de Sportul Petrești, scor 3-2 (0-0), cu golurile senzaționale inscrise de Afrapt și Ludwig, cu șuturi de la mare distanța, in minutele 90 și 90+3, in detrimentul Transalpinei…