Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala imagini de senzatie cu Simona Halep si Irina Begu. Desi au fost eliminate repede din turneul de la Miami, cele doua sportive au mai ramas cateva zile in acel loc. Inainte de revenirea in tara pentru meciul de FED Cup cu Elvetia, Halep si Begu au petrecut alaturi de oamenii din staff-ul…

- Nicolae Guța pare sa fie extrem de fericit alaturi de bruneta care a inlocuit-o in iatacul sau pe Cristina, blonda care este inca soția lui. Și, spun sursele noastre, nici nu ar putea fi altfel, avand in vedere ca manelistul a gasit persoana care reușește sa il faca sa uite de soția lui.

- Nicolae Guța ar vrea sa divorțeze, insa acest lucru nu prea este posibil. Manelistul nu mai locuiește impreuna cu soția sa, Cristina, dar se teme ca iși va pierde o parte din avere daca separarea va deveni și oficiala. ”Nicolae Guta a semnat ‘ca primarul’ un act inainte de casatorie. Un prenuptial care,…

- Nicolae Guta se afla in plin divort de Cristina, dar se gandeste deja sa-si refaca viata. Manelistul a plecat din Bucuresti si s-a retras in satul sau natal, Petrosani, acolo unde se afla la doi pasi de prima lui mare dragoste. Se pare ca artistul vrea sa o recucereasca pe femeia care in trecut a insemnat…

- Oficial, "Regele manelelor" si Cristina sunt inca sot si sotie! Insa, in realitate, blondina pare ca e dispusa sa treaca foarte repede peste divortul de cunoscutul manelist. Surse apropiate sotiei lui Nicolae Guta au povestit ca aceasta a avut parte zilele trecute de intalniri romantice din timpul carora…

- Desparțita de Nicolae Guța, ținuți impreuna inca doar de un act de casatorie pe care il vor desface cat se poate de repede, Cristina pare sa se bucure din plin de libertate. Motiv pentru care, deja, a dat curs unor intalniri fierbinți...