Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 30 mai 2022, Bazei 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” a fost prezenta la Ungheni in cadrul unui eveniment organizat de administrația locala dedicat elevilor Școlii Gimnaziale... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Baza 71 Aeriana de la Campia Turzii a devenit primavara aceasta un loc preferat pentru piticii din zona Turzii. Mai multe școli au vizitat baza militara și s-au familiarizat cu aviația. „Copiii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cu prilejul sarbatorii internaționale dedicate copilului care are loc la data de 1 Iunie, Primaria orașului Ungheni organizeaza un eveniment special dedicat elevilor Școlii Gimnaziale "Emil Dragan" din orașul Ungheni și de pe raza localitaților aparținatoare intitulat "1 Iunie – Copiii, piloți ai viitorului!".…

- Clasele primare ale Școlii Gimnaziale "Emil Dragan" din Ungheni au obținut rezultate deosebite in cadrul proiectului cu participare internaționala "Micii Olimpici", etapa a II-a, ReCreația, anul școlar 2021-2022, la Limba și comunicare. "Organizator și coordonator a fost doamna prof. inv. prim. Bodea…

- Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” ne expune de aceasta data o alfel de perspectiva a vieții militare, prin ochii unei femei. Ba mai mult, este povestea unei tinere de doar 22 de ani, maistru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria orasului Ungheni vinde prin licitatie publica deschisa un teren din domeniul privat al orasului Ungheni in suprafata de 125.083 de metri patrați, situat in intravilanul orasului Ungheni, inscris in Cartea Funciara nr. 55964/Ungheni, sub numarul cadastral 55964, informeaza www.licitatiapublica.ro."Vanzarea…

- Luni, 4 aprilie, militarii din Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” au fost gazde pentru vizita de documentare a cursantilor de la Cursul principal Probleme Actuale ale Securitatii Nationale din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Seful Garzii Nationale Alabama, din Statele Unite, a efectuat astazi, 16 martie 2022, o vizita oficiala in Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” de la Campia Turzii. Pe timpul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!