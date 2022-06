FOTO| Exponatul lunii iunie la Sala Unirii din Ala Iulia: Ziarul LUPTA din 16 octombrie 1922

Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Internaționala a Copilului, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, intrarea va fi libera pentru preșcolari și elevi. Astfel, miercuri, 1 iunie 2022, copii vor putea vizita gratuit, atat expoziția de baza, dar și expozițiile temporare gazduite de muzeul albaiulian, in cladirea Babilon, Sala…

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia promoveaza actul de la 15 octombrie 1922, cand la Alba Iulia, au fost incoronați ca regi ai Romaniei Mari, Ferdinand și Maria, sub forma inedita, a reconstituirii istorice. Astfel, incepand de joi, 26 mai, pana duminica, 29 mai, istorici și voluntari ai muzeului…

- FOTO| Noaptea Muzeelor 2022 la Alba Iulia, un SUCCES: Peste 9.000 de persoane au trecut pragul Muzeul Național al Unirii Noaptea Muzeelor 2022 la Alba Iulia, un SUCCES: Peste 9.000 de persoane au trecut pragul Muzeul Național al Unirii Evenimentul Noaptea Muzeelor, organizat sambata 14 mai, a adus la…

- Ziua Regalitații la Alba Iulia: evenimentele organizate de Muzeul Național al Unirii. Exponatul lunii mai Cu ocazia Zilei Regalitații, marți, 10 mai, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia organizeaza o serie de acțiuni. In Sala Unirii, incepand cu ora 11.00, va fi expus in premiera tabloul intitulat…

- Ziua Regalitații, marcata de catre Muzeul Național al Unirii Alba Iulia: Exponatul lunii mai și o serie de acțiuni, dedicate acestui moment Ziua Regalitații, marcata de catre Muzeul Național al Unirii Alba Iulia: Exponatul lunii mai și o serie de acțiuni, dedicate acestui moment Cu ocazia Zilei Regalitații,…

- Joi, 24 martie 2022, ora 16.30 la Museikon va fi vernisata expoziția de sculptura intitulata sugestiv Triticum. Cu aceasta ocazie vor fi expuse o serie de lucrari realizate de sculptorul Florin Magda. Artistul abordeaza o tema ce devine o forma de observare a unor cutume sociale transpuse in realitatea…

- Acces gratuit pentru refugiații ucraineni la Sala Unirii, Muzeul Unirii și Museikon din Alba Iulia. Program de vizitare Refugiații ucraineni vor avea acces gratuit la trei dintre principalele obiective din Cetatea Alba Carolina. Este vorba despre Sala Unirii, Muzeul Unirii și Museikon. ”Muzeul Național…

- Proiectul PANTHEON 3D inițiat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia in anul 2018, a fost declarat caștigator al premiului de bune practici pentru Promovarea și Valorificarea Patrimoniului de Epoca Romana in cadrul ISTER International Best Practices (IBP) Awards, competiție organizata de programul…