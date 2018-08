Stiri pe aceeasi tema

- Arhiva personala a regizorului grec Theo Angelopoulos, premiat la Cannes, a fost transformata in cenusa in urma incendiului de vegetatie care a devastat mai multe regiuni din apropiere de Atena, a anuntat vaduva cineastului, citata joi de agentia Xinhua. ''Casa a fost complet distrusa. Cartile…

- IMAGINI apocaliptice parca din Iad: Ce drama, in Grecia!Trupurile neinsuflețite a 26 de adulți și copii au fost gasite cu copiii in brațe incercand sa scape de flacari, la cațiva metri de mare.video+foto Trupurile neinsuflețite a 26 de adulți și copii au fost gasite in stațiunea de vacanța Mati, din…

- Ministerul Sanatații a anunțat lansarea in dezbaterea publica a unei hotarari care privește crearea unui subprogram național de care ar urma sa beneficieze copiii cu diabet zaharat. Potrivit autoritaților, in urma programului, cei mici vor putea beneficia de dispozitive pentru monitorizarea glicemica…

- Invitati la Interviurile Libertatea Live, regizorul Liviu Marghidan si actorul Vasile Calofir au povestit, in direct, ce au fost pusi sa faca toti copiii din filmul “Strajerii”, prima pelicula romaneasca destinata celor mici, realizata dupa 1989. Producatorul peliculei “Strajerii”, primul film romanesc…

- O tentativa de jaf a fost comisa la sucursala CEC Bank din Cluj-Napoca. ”În jurul orei 15:10, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca într-o unitate bancara, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, a intrat o persoana cu fata acoperita…

- Invațatoarea Mihaela Baciu, de 39 de ani, din Vintileasca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a avea o șansa la viața! Tanara invațatoare a fost diagnosticata in urma cu o luna cu o boala cumplita: neoplasm san drept, stadiul 4, cu determinari secundare pulmonare, osos și ocular stang. Pentru…

- Cetatea Capidava este unul dintre locurile cu care Dobrogea te imbie intr-o calatorie de-a lungul Dunarii. Fortul de pe malul Dunarii a fost scos la iveala de arheologi la inceputul anilor 1900. Aceasta era zona unde traiau cei mai vechi dobrogeni: dicienii.

- Un grup de romani a organizat astazi, in fața sediului UNESCO din Paris, un flashmob, in semn de susținere fața de cei care și-au aratat sprijinul in legatura cu menținerea proiectului Roșia Montana pe lista includerii in patrimoniul UNESCO.