FOTO EXCLUSIV Ce-a rămas din trei case, după incendiul din Vitan. Ancheta este în desfășurare. Oamenii, fără acoperiș în prag de iarnă Mirosul de fum este atat de puternic in zona, incat acopera tot. Iți intra in nari, in haine și ramane acolo. Cu geamurile inchise, mirosul a patruns in toate locuințele din jur, pe o raza de cel puțin o suta de metri. Vantul de aseara a „ajutat”. Trei case au fost mistuite de flacari, joi seara, in sectorul 3 din Capitala. Alte doua locuințe invecinate au fost serios afectate de flacari, apa aruncata de pompieri și fumul inecacios. Peste 300 de metri patrați au fost cuprinși de focul violent. 11 autospeciale cu apa și spuma au intervenit. Nu au existat victime, insa mai multe persoane au ramas… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

