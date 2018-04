Stiri pe aceeasi tema

- Jon Albert, un barbat din Sarasota, Florida, ducea, in 2012, o viața perfecta. El și soția lui se bucurau de o viața profesionala implinita, erau mereu ocupați, dar mereu iși faceau timp pentru cei doi copii, Jake, de noua ani și Jamie, de șapte. Totul s-a schimbat, insa, in momentul in care Jill a…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad organizeaza la Expo Arad, in perioada 22-25 martie, a XXIV-a editie a targului international Confort Construct & Instal. Cel mai mare eveniment de construcții, instalații și decorațiuni din Vestul Romaniei aduna in fiecare an peste 80 de firme…

- Cine este Bogdan Rusu, atacantul care a reușit o dubla de senzație pentru Hermannstadt in meciul cu FCSB, scor 3-0, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Bogdan Gheorghe Rusu, nascut la Brașov, la 9 aprilie 1990, a debutat in fotbal la Aerostar Bacau. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru…

- HOROSCOP BERBEC Mama e cel mai important om din viata ta in acest moment, si relatia cu ea iti cere cea mai mare atentie. Ori ea are nevoie de prezenta ta mai mult ca oricand, pentru ca tu detii solutia la una din problemele care o macina, ori tu ceri mai mult alinarea ei, compania ei, ocrotirea…

- Soția fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, are o pensie substanțiala. Veniturile ei lunare sunt mai mari decat cele ale partenerului sau de viața. Nina Iliescu este partenera de viața a ex-președintelui Ion Iliescu de decenii. Aflata la pensie, aceasta are venituri lunare substanțiale. Astfel,…

- Cu toate ca mulți ani de zile Andreea Raicu a evitat sa iasa din casa nemachiata de frica paparazzilor, iata ca vedeta a demonstrat ca și-a vindecat aceste frici, ba mai mult, și-a acceptat cu zambetul pe buze nu doar calitațile, ci și defectele. Ca dovada, Andreea Raicu a publicat o fotografie pe Instagram…

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical odata ce va deveni sotia Printului Harry. Bruneta va trebui sa renunte la citeva obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala. Actritei ii vor fi interzise o serie de activitati care, pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din…