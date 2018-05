Stiri pe aceeasi tema

- Daca toata presa scrie despre aparițiile stralucitoare ale primelor-doamne, Melania Trump și Brigitte Macron, la cina de stat organizata la Casa Alba, ei bine, Ivanka Trump a vrut sa nu treaca neobservata. Melania a purtat o creație stralucitoare semnata Chanel, Brigitte Macron a optat pentru designerul…

- Eva Longoria mai are puțin pana va naște, dar nu a renunțat la aparițiile in public. Actrița in varsta de 42 de ani va aduce pe lume primul copil in scurt timp și, recent, a petrecut clipe in familie pe o plaja din Miami.

- Margot Robbie a devenit noua imagine a brandului Chanel, iar anuntul a fost facut tocmai in duminica Oscarurilor. Actrita a fost nominalizata pentru rolul din „I,Tonya”, insa a pierdut in cele din urma in fata lui Frances McDormand. Castigatori Oscar 2018! „The Shape of Water” este cel mai bun film!…