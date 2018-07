Stiri pe aceeasi tema

- Anca Lungu aratE fenomenal la doar o sEptEmanE dupE ce a dat na"tere unui bEie:el. Vedeta fEcut publicE o pozE cu ea "i micu:ul Georgios la o micE plimbare "i fotografia vorbe"te de la sine. Fosta prezentatoare pare sE se fi recuperat foarte repede "i sE-"i fi recEpEtat formele suple mai repede decat…

- Roxana Ciuhulescu a nEscut in aceastE dimineatE un copil perfect sEnEtos care a primit numele Cezar Ioan. Vedeta a nEscut prin cezarianE, iar inainte de operatie a oferit xi un interviu in exclusivitate pentru "Star Matinal" de la Antena Stars despre cum se simte.

- Actrița americana Eva Longoria, vedeta a serialului de succes "Neveste disperate/ Desperate Housewives", a nascut primul ei copil, un baiețel care a primit numele de Santiago Enrique, informeaza voici.fr, potrivit Mediafax.Informația a fost facuta publica in exclusivitate de revista Hola USA !,…

- Eva Longoria e devastata de durere cu cateva zile de nașterea primului ei copil. Vedeta a anunțat, vineri, ca Jinxy, cainele ei, a murit in brațele sale, joi noapte, la varsta de 15 ani. „Momentul la care detestam sa ma gandesc a avut loc noaptea trecuta. Jinxy a murit in brațele mele, in cabinetul…