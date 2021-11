Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat în optimile de la WTA Kremlin Cup, iar la finalul partidei a avut parte de o surpriza care a lasat-o fara cuvinte. Fosta lidera mondiala a postat pe contul personal de Instagram mai multe fotografii, dar una a fost preferata ei. La finalul duelului cu Anastastia…

- O tanara a decis sa publice pe Instagram o fotografie cu ea la cina, dar totul s-a transformat imediat intr-o situație greu de imaginat, ce a facut-o pe femeie sa regrete din plin gestul facut.

- Simona Halep și Toni Iuruc s-au casatorit miercuri, în localul soților Caramihai din Constanța, care le-au fost nași. Chiar daca presa nu a avut acces la nunta, sportiva a publicat pe Instagram un videoclip cu dansul mirilor, unul dintre cele mai așteptate momente ale serii.Simona Halep…

- Emma Raducanu a reușit, la 18 ani, o performanța remarcabila: s-a impus la US Open și a devenit prima jucatoare din istorie care vine din calificari și câștiga un turneu de Grand Slam. Novak Djokovic a pierdut finala cu Daniil Medvedev și a ratat șansa de a realiza…

- Britanica in acte, romanca in suflet: Emma Raducanu, succes colosal la US Open. A doborat record dupa record Britanica in acte, romanca in suflet: Emma Raducanu, succes colosal la US Open. A doborat record dupa record Dupa ce a invins-o in ultimul act, de sambata seara, pe canadianca Leylah Fernandez…

- Câștigatoare la US Open dupa un parcurs senzațional, Emma Raducanu (18 ani) a fost felicitata de Simona Halep pentru performanța realizata în ultimele saptamâni.Simona Halep, mesaj pentru Emma Raducanu: "Extraordinar"Extraordinary @EmmaRaducanu \uD83D\uDC4F—…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams a renuntat la turneul US Open (30 august - 12 septembrie) din cauza unei accidentari la piciorul drept, a anuntat miercuri pe Instagram fostul lider mondial, in varsta de 39 de ani. Serena Williams a indicat ca are nevoie de timp pentru a se reface complet.…

- Austriacul Dominic Thiem (6 ATP) a anuntat miercuri ca nu va mai juca în acest an din cauza unei accidentari la încheietura mâinii drepte, aparuta în urma cu mai multe luni, el neputând sa-si apere titlul la US Open, transmite AFP."Trebuie sa iau decizia sa declar…