Fostul procuror anticorupție, Eugen Rurac in timpul guvernarii lui Vladimir Plahotniuc, angajat la SIS in perioada guvernarii PAS, a fost vazut circuland cu o mașina de aproximativ 100 de mii de euro. Este vorba de un Mercedes CLS Coupe. Unele surse susțin ca in prezent, Rurac ar fi fost detașat la CNA, unde șef este Iulian Rusu, fiind numit de PAS. Cu ce se ocupa Rurac nu este clar, insa unele surse spun ca ”amprenta lui este in tare multe evenimente importante de pe agenda publica (!)”.