- COMUNICAT Vineri, 25 noiembrie 2022, ora 12.00, va avea loc in cadrul Centrului Comunitar pentru Copii cu Dizabilitati Focsani, strada 8 Martie, Nr. 1, un nou workshop cu tematica : ”Povesti si adevaruri despre deficitul de atentie (ADHD)”. Acest workshop face parte din programul lunar „Scoala Parintilor”…

- Primaria Odobești construiește o noua baza sportiva in oraș. Investiția este finanțata de Compania Naționala de Investiții (CNI). Este vorba de proiectul „Construire baza sportiva TIP 1, str. Ștefan cel Mare, nr. 2, oraș Odobești, județul Vrancea”, care are o valoare de 5,1 milioane de lei. Practic,…

- O vacanța de vis langa oameni dragi Dupa 43 de ani de munca, a venit timpul sa am o vacanța mai lunga. In perioada iulie-august, am petrecut zile de neuitat impreuna cu oameni dragi, la care, intr-un fel, eram dator cu o promisiune: sa merg impreuna cu ei intr-un loc mirific ce poarta numele de […]…

- DEBUTUL ANULUI ȘCOLAR – IN SIGURANȚA! IMPREUNA creștem copii sanatoși și fericiți! Siguranța in școli reprezinta o prioritate, astfel ca pe durata desfașurarii anului școlar, unitațile de invatamant au fost incluse in itinerariile de patrulare ale polițiștilor, in scopul asigurarii climatului optim…

- O mașina a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea a fost implicata intr-un accident mortal in comuna Filipești, județul Bacau. Conform realitatea.net, un barbat de 49 de ani a fost accidentat grav de o autospeciala ISU, luni seara, pe trecerea de pietoni. Unul dintre subofițerii ISU…