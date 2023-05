In cadrul programului Saptamana Verde, la Școala Gimnaziala „Anghel Saligny‟ din Focșani, elevii claselor a II-a și a III-a E, indrumați de profesoarele pentru invațamant primar Ionelia Dragu și Mirela Marchidan, au desfașurat o serie de activitața recreativ-educative. „Am desfașurat activitatea intitulata «Reciclarea hartiei și a altor deșeuri» in care elevilor li s-a prezentat un […] Articolul FOTO: Elevii Școlii „Anghel Saligny‟ Focșani au invațat cum sa aiba grija de natura apare prima data in Monitorul de Vrancea .