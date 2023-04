FOTO: Elevii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești, actori pentru o zi Elevii Centrului Școlar pentru Educație Incluziva Maicanești au devenit actori pentru o zi. Acest lucru a fost posibil ca urmare a participarii in cadrul proiectului cultural-artistic „Oameni și timpuri”, aflat la cea de-a cincea ediție județeana, cand s-a desfașurat festivalul de teatru-concurs „Parada personajelor”. Din cele 17 echipe selectate in finala s-au clasat și elevii […] Articolul FOTO: Elevii Centrului Școlar pentru Educație Incluziva Maicanești, actori pentru o zi apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

