Elevii și cadrele didactice de la Școala Alecu Russo, alaturi de conducerea Inspectoratului Școlar al Județului Bacau au marcat Ziua Bujorului, sarbatorita pe data de 15 mai. „Sa privim și sa descoperim in fiecare copil cate un BUJOR al Romaniei!", a notat, pe Facebook, prof. Anca Egarmin, inspector general școlar.