- Doi focșaneni, foști elevi ai Școlii Gimnaziale „Ion Basgan‟ din Focșani, au obținut locul I la Olimpiada Naționala de Chimie 2022 desfașurata la Baia Mare. Este vorba despre Andrei Ghilea, in prezent elev in clasa a IX-a, și Maria Daria Dima, eleva in clasa a XI-a. Cea care i-a ajutat pe cei doi elevi…

- Cinci elevi și doi profesori de la Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu” Odobești au participat timp de o saptamana la a doua mobilitate Erasmus+ care a avut loc in Spania, in celebra localitate Pamplona. Razvan Rașcanu, Sebastian Cristea, Veronica Cristea-Mangu,Vladuț Hagiu și Ioana Mateeși au avut șansa…

- Consiliul Județean Vrancea a primit marți vizita unei delegații de elevi și profesori din Ungaria și Turcia, in cadrul proiectului de cooperare educaționala internaționala Erasmus + „Fortune in garbage”, derulat de Colegiul Național „Unirea” Focșani, impreuna cu trei școli din Ungaria, Turcia și Spania.…

- Primarul Cristi Valentin Misaila a participat, ieri, la Colegiul Național „Unirea” la evenimentul de deschidere a proiectului de cooperare educaționala internaționala „Fortune in garbage”. In sala de festivitați au fost prezenți elevi și profesori de la Colegiul Național „Unirea” alaturi de profesori…

- In perioada 7-11 martie 2022, la Școala Gimnaziala Țifești, a avut loc a doua mobilitate a proiectului ERASMUS+ “I care about my community” (Imi pasa de comunitatea mea). Parteneriatul strategic este finanțat de Comisia Europeana prin programul Erasmus + pe o perioada de 24 de luni, prelungita din cauza…

- CONCURS pentru reducerea violenței fizice și psihologice, la nivelul a 4 unitați de invațamant preuniversitar din Vrancea, prin secțiuni afiș/videoclip -faza județeana- Avand in vedere faptul ca actele de violența reprezinta principala problema cu care se confrunta unitațile de invațamant preuniversitar,…

- Elevii de la Școala Gimnaziala „Principele Șerban Ghica și Principesa Aristița Ghica” din comuna Sihlea, au participat in intervalul 14-18 februarie, la a doua mobilitate virtuala, in cadrul proiectului Erasmus+, „WEllbeing to Reduce Early School Leaving”, implementat de unitatea școlara in perioada…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea au transmis astazi ca, „in acest moment, șase clase sunt in online‟. Conform datelor transmise de conducerea școlilor, „situația infectarii cu virusul SARS-CoV-2 este urmatoarea: 108 elevi și 44 personal didactic și didactic auxiliar‟, au…