Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ionescu, fosta componenta a trupei Mandinga, a facut publica prima imagine cu baiețelul ei nou-nascut. Solista , care este casatorita cu Dragoș Stanciu , a adus pe lume un baiețel . Pe contul ei de socializare, Elena Ionescu a facut publica prima fotografie cu baiețelul ei, la maternitatea. Micuțul…

- ​Romania inregistreaza un procent de 69% atunci cand vine vorba de oameni care considera ca tehnologia i-a facut mai eficienți la locul de munca. Acesta este cel mai mare procent din Europa, unde media inregistreaza 55%. Cu toate acestea, puțini oameni considera ca tehnologia le-a oferit mai multa flexibilitate…

- Prima imagine cu baiețelul Ancai Lungu, la doar cateva zile dupa ce vedeta a nascut. Micuțul fostei știriste de la Antena 1 se numește Georgios Alexander și a primit nota maxima peste la naștere. Anca Lungu a publicat prima fotografie cu baiețelul ei, mai exact doar cu talpile sale, pentru moment,…

- Magda Coman, un celebru model in scaun cu rotile, a devenit mama, ieri, pentru a doua oara, anunțul fiind facut chiar de Andreea Marin. Astazi, fosta “zana” a surprizelor a facut publica prima poza cu modelul dupa ce a nascut un baiețel. Imaginea emoționanta facuta pe patul de spital a fost insoțita…

- Liviu Varciu s-a dat de gol despre Anda Calin, fosta iubita, in prima ediție a emisiunii. “Poftiti la Nea Marin”. Declarațiile acestuia scot la iveala faptul ca cei doi aveau probleme in cuplu de mai mult timp. Dezvaluirea facuta de Varciu, a fost facuta in timpul unei discuții cu Nicoleta Luciu, care…

- Elena Ionescu este pe ultima suta de metri cu sarcina, iar la sfarsitul lunii iulie va aduce pe lume primul sau copil. Elena Ionescu este nerabdatoare sa-si tina copilul in brate si sa afle cum este sa fie mama. Elena Ionescu a oferit si o mare surpriza publicului sau odata cu persoana pe care a ales-o…