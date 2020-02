Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele saptamani, Bianca Dragușanu a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii și filmulețe in care apare imbracata in rochia de mireasa, iar fanii s-au intrebat daca vedeta se pregatește de nunta.

- Misha este una dintre cele mai frumoase femei de la noi din tara, dar si o artista desavarsita. Sarbatorile sunt mai aproape decat ne asteptam, iar vedeta si fiica ei, Maya, au facut o sedinta foto de senzatie.

- Separarea de soțul ei, Marius Elisei, pare ca i-a adus numai bine. Dupa ce a dat marea veste, a intrat in lenjerii. Oana Roman s-a pozat fara inhibiții, in pat. Imbracata sumar, fosta prezentatoare de televiziune și-a ”pus toți fanii in cap”. Oana Roman a pozat fara inhibiții, in pat Oana Roman a anunțat…

- Cantareața americana Cher arata spectaculos la 73 de ani. Vedeta a facut show la un spectacol pe care l-a susținut recent.Luna aceasta, celebra cantareața Cher a susținut un spectacol la Wells Fargo Center din Philadelphia.Artista are 73 de ani, dar nu-și arata varsta nici pe departe. Impresioneaza…

- Brigitte este o femeie implinita pe toate planurile. Are un sot care o iubeste extrem de mult si o cariera de succes. Doamna Pastrama este o aparitie la fiecare eveniment la care isi face prezenta, iar mai nou, vedeta si-a bucurat fanii cu o veste bomba.