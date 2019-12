Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala detalii șocante despre tanarul de numai 18 ani gasit mort in lacul din parcul Marghiloman, din Buzau. Vasile Burtea avea o poveste de viața extrem de trista, fapt pentru care prietenii tanarului se gandesc la faptul ca acesta s-a sinucis.

- Corpul unui tanar decedat a fost descoperit azi, in jurul pranzului, in lacul Marghiloman din Buzau, acolo unde apa n-are mai mult de 1,5 metri adancime.Un trecator care se plimba in zona a facut macabra descoperire și a anunțat autoritațile, a informat reporterbuzoian.ro.Corpul era in stare avansata…

- Un tanar de 17 ani, din judetul Buzau, a fost retinut de politistii ialomiteni dupa ce a furat un autoturism parcat in fata unui magazin din localitatea Manasia. Adolescentul, cu 1,10 alcoolemie si fara permis, a fost prins la volanul masinii.

- Un elev de clasa a XII-a din Liceul Tehnologic „Meserii si Servicii” Buzau s-a ales cu dosar penal dupa ce miercuri a pulverizat spray iritant in clasa. Adolescentul a declarat ca a vrut sa faca o gluma colegilor.

- Guvernul a alocat banii necesari repararii celor trei poduri. Cel de la Marghiloman (rutier) și cele doua de la Metalurgica (rutier și feroviar). In total, Guvernul va trimite la Buzau 75 de miliarde de lei vechi pentru repararea celor trei poduri afectate de trecerea timpului. Potrivit primarului Toma,…