- Un accident rutier s-a soldat cu moartea unei femei de numai 34 de ani, in Drobeta Turnu-Severin! Claudia Spineanu a murit intr-un cumplit accident rutier in care celalalt șofer implicat nu avea permis și care a fugit dupa nenorocire.Tragedia s-a produs, noaptea trecuta, pe strada Traian din…

- Jurnalista Claudia Spineanu, angajata unei televiziuni locale din Drobeta Turnu Severin, a murit miercuri noapte in urma unui cumplit accident de circulație. Femeia in varsta de 34 de ani se afla la volanul unei mașini și nu a acordat prioritate unui alt autovehicul, reiese din primele cercetari ale…

- Punctele Enel din municipiile Targu Jiu, Slatina si Drobeta-Turnu Severin vor fi inchise in perioada 6-9 aprilie, in conformitate cu zilele libere legale. Clienții pot gasi informații privind evidența facturilor de energie electrica, calculator tarifar, soldul si plațile efectuate precum ...

- Nicolae Tilihoi, fostul fundaș al Universitații Craiova, a murit la 61 de ani, in aceasta dimineața. Fostul jucator suferea de o boala incurabila și facea tratament de aproape trei ani. Nicolae Tilihoi a fost un jucator de baza in Craiova Maxima. Nicolae Tilihoi a fost descoperit de Corneliu…

- Polițiștii Biroului Rutier din Drobeta Turnu Severin au depistat, ieri, un barbat in varsta de 33 de ani, din municipiu, in timp ce conducea pe strada Calea Timișoarei o autoutilitara, care in urma verificarilor efectuate de catre polițiști s-a constatat ...

- Furt calificat, deținerea sau folosirea materialelor explozive sunt faptele pentru care jandarmii mehedințeni au intocmit actele de sesizare a unor infracțiuni in ultimele zile. In urma unei sesizari, jandarmii mehedințeni au depistat zilele trecute un barbat care forțase portiera unui autoturism, parcat…