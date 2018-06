Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut 10 zile de la inmormantarea MEdElinei PErja, una din cele patru fete ce "i-au pierdut via:a in urma tragicului accident de tren din Jibou. }n familia fetei, curg rauri de lacrimi, iar durerea pare de necontenit...

- Alexandra Dinu s-a mutat in America, unde locuie"te cu fiul sEu "i cu partenerul ei de via:E. Blonda a oferit detalii despre via:a "i cariera sa de dincolo de Ocean. Alexandra Dinu s-a mutat de ca:iva ani peste Ocean . }n America, Alexandra Dinu se ocupE de cariera ei de actri:E, dar "i de fiul ei "i…

- „Fiul adoptiv” al lui Alex Velea a tras, fara indoiala, lozul castigator! De o buna perioada de timp, tanarul se iubeste cu fata Andreei Esca, Alexia Eram. Cum a reusit aceasta sa-i intre definitiv la inima lui Mario Fresh? Paparazzii Spynews.ro au raspunsul!

- Sambata, de la 10:00, ai un nou maraton in direct: Maratonul lui Niculae. Timp de noua ore ai parte de muzica Virgin Radio Romania completata de poveștile spuse cu Selly, Noaptea Tarziu, Emil Rengle, Mimi, Ioana Ignat, Mario Fresh, Alexia Eram, Speak, Jo și Ruby! La fiecare fix adaugam un nou invitat…

- Alexia Eram și Mario Fresh sunt indragostiți lulea unul de celalalt și chiar se gandesc la casatorie. Relația lor a inceput acum doi ani, cand cei doi nu erau inca la varsta majoratului. Mai mult, mama Alexiei, Andreea Esca, il place pe baiat. Cei doi s-au cunoscut la o lansare a unei melodii, iar cea…

- Alexia Eram, fiica Andreei Esca, devine din ce in ce mai vanata de presa mondena și pare deja sa-i faca concurența mamei sale la capitolul apariții publice. Alexia, care va deveni majora in cateva luni, a fost prezenta pe litoral cu ocazia minivacanței de 1 mai și a reușit sa atraga toate privirile…

- Alexia, fiica celebrei prezentatoare de televiziune Andreea Esca, a petrecut mini vacanța de 1 Mai la mare, impreuna cu iubitul ei. Mica vedeta a atras toate privirile. Alexia Eram a intrat, fara voia ei, in atenția presei de cand s-a nascut, pentru ca este fiica celei mai cunoscute prezentoare de televiziune…

- Alexia Eram și artistul Mario Fresh formeaza un cuplu discret in showbiz-ul romanesc. Cu toate astea, de multe ori, ei nu au ezitat sa iși arate iubirea in public și, in trecut, s-a vorbit despre desparțirea lor. Recent, fiica Andreei Esca a dezvaluit peste ce greșeala facuta de iubitul ei nu ar trece.…