Pentru trei mici, doua chifle și o apa plata, bucureștenii au venit cu noaptea in cap la Centrul de vaccinare din Piața Obor. Nici nu se ridicase cortul, ca oamenii incepusera sa se așeze la rand. Dintre toate bonusurile oferite pentru a atrage oamenii sa se vaccineze anti Covid 19, acesta pare sa aiba cel […] The post FOTO Efectul mititelului cu muștar, la vaccinare. In Obor, oamenii s-au așezat la coada cu noaptea in cap appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .