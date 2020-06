Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a tot zvonit ca formeaza un cuplu, dar au preferat sa nu vorbeasca pe acest subiect, acum, au recunoscut totul. Edward Sanda și Cleopatra Stratan, caci despre ei este vorba, formeaza cel mai nou cuplu din showbiz.

- De ceva timp, Edward Sanda este pe contul sau de socializare mai tot timpul in compania frumoasei Cleopatra Stratan, cunoscuta pentru piesa Ghița”, cantata in urma cu mulți ani. Cei doi sunt prieteni foarte buni, insa Amna a dat ”ceva din casa”. Sa fie oare vorba despre cuplul momentului?

- Dorul relaxarii l-a dus si premierul Romaniei. Ludovic Orban a fost surprins, seara trecuta, la mai multe terase din Centrul Vechi al Capitalei. Patru localuri, mai exact, a bifat Orban, impreuna cu seful Cancelariei, Ionel Danca, si cu Andi Manciu.

- Craioveanul a pus la cale totul impreuna cu prietenii, dar si cu angajatii firmei unde lucreaza prietena sa. A asteptat momentul ca fata sa plece pentru cateva clipe din pizzerie si si-a pus imediat scenariul in aplicare.

- Dupa 12 ani de cand a zis 'da', Andra a facut o serie de marturisiri emoționante in Viva despre cum s-a schimbat relația cu soțul sau in ultimele doua luni. "Incerc sa țin o atmosfera cat mai relaxata și vesela acasa, impreuna cu copiii. Catalin are nevoie sa zambeasca și sa ii incurajeze și pe alții…

- CASTIGATORI ASIA EXPRESS 2020. Emisiunea-concurs "Asia Express", difuzata la Antena 1, s-a incheiat in aceasta seara (22 aprilie), iar caștigatorii Sorin Bontea și Razvan Fodor au format una dintre cele mai iubite echipe. Pe parcursul celor doua luni, Sorin Bontea a demonstrat ca se pricepe super…

- Medicii sunt cei care acum au nevoie de ajutor cel mai mult. Este mesajul interpretului Pavel Stratan, transmis in timpul Teledonului Publika TV."In primul rand ii putem ajuta pe medici daca vom sta acasa.

- Este a doua saptamana in care muzica continua sa dea putere din mediul online. Oamenii au primit cu mare bucurie concertul transmis joi, 26 martie 2020, de Filarmonica Brașov. Filarmonica la Tine acasa – Concert online , este modalitatea prin care instituția este in continuare alaturi de publicul fidel…