Stiri pe aceeasi tema

- Antonia este una dintre cele mai frumoase artiste din Romania, dand dovada de o naturalețe rar intalnita. Toate fanele incearca sa fie ca ea, lucru vizibil și pe contul de Instagram al vedetei.

- Proprietarii de teren din tarlalele numarul 2, 3, 4, 6, 7, 8, 39, 40, 41, 42 sunt așteptați sa se prezinte la primaria Zimnicea, incepand cu ziua de marți, 3 decembrie 2019, ora 9,00, in vederea primirii gratuite a carții funciare. Solicitanții trebuie sa prezinte: buletin/carte de identitate pentru…

- Doi cetateni bulgari au fost prinsi, ieri, in timp ce ofereu politistilor de frontiera suma de 150 euro pentru a nu lua masurile legale in urma depistarii mai multor cartușe cu tigari si sticle cu alcool. Potrivit Directiei Generale Anticoruptie, procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe langa…

- Potrivit unui comunicat de presa al IJJ Constanta, un echipaj aflat in misiune in zona conductelor magistrale de transport al produselor petroliere a observat, marti noaptea, un autovehicul ce a oprit pe o strada din satul Faclia, in jurul orei 00,30, din mijlocul de transport coborand doi barbati,…

- Fotbalistul Jack Rodwell (28 de ani) va efectua, vineri, vizita medicala, in vederea semnarii contractului cu clubul AS Roma, potrivit Mediafax.Fostul jucator al lui Everton, Manchester City și Sunderland este liber de contract dupa ce, in iunie, și-a reziliat contractul cu Blackburn Rovers.…

- Consiliul Superior al Magistraturii precizeaza, sambata, ca nicio dispozitie legala sau regulamentara nu impune presedintelui CSM consultarea membrilor Consiliului in vederea convocarii sedintelor de plen. In context, ministrul Justitiei, Ana Birchall, a reactionat, intrebandu-se daca…