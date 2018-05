Stiri pe aceeasi tema

- Fostul tenismen Ilie Nastase a fost ridicat din nou din trafic de politisti. El fusese prins baut la volan in aceasta dimineata, iar in urma cu cateva minute a plecat de la Spitalul Floreasca si, desi avea permisul retinut, fara drept de conducere, s-a urcat pe un scuter, a intrat pe contrasens, a depasit…

- Augustin Calin (44 de ani) a reusit, fara voia sa, sa devina protagonistul unor momente incredibile. In urma cu zece ani, fostul star de la Universitatea Craiova si de la Steaua a aflat ca sotia l-a inselat cu un om de afaceri, iar ce a urmat intrece orice scenariu de film.

- Catrinel Menghia, alEturi de un bErbat celebru. Nu vE dezvEluim incE despre cine este vorba, ci vE dEm cateva indicii. Este tanEr, frumos xi este iubit de milioane de femei din intreaga lume. Este cantEret, iar cand urcE pe scenE creeazE nebunie in jurul sEu. A venit chiar xi in Romania in urmE cu doi…

- Fotbalistul echipei NK Istra, Cosmin Matei, a inscris un gol in meciul pierdut, joi, in deplasare, scor 1-2, in fata formatiei Rudes Zagreb, in etapa a XXVII-a a campionatului Croatiei.Matei, care a jucat pana in minutul 75, a deschis scorul in minutul 21. Gazdele au egalat prin Entrena…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi este vazut ca un zeu la Barcelona, in orașul in care joaca. Un om de arta din urbea catalana l-a pictat pe atacant pe pereții unei cladiri din centrul orașului.

- Noua senzație a fotbalului olandez, Kik Pierie, a atras atenția granzilor din Premier League, care se vor bate pentru semnatura puștiului in varsta de 17 ani in urmatoarea perioada de transferuri. Fotbalistul lui Heerenveen joaca pe poziția de fundaș central și reprezinta Olanda la nivelul echipelor…

- Nu a mai fost cale de impacare! Gabi Enache și Madalina și-au spus adio și oficial, odata cu divorțul pronunțat la finalul anului trecut! Ea a ramas cu baiețelul pe care i l-a daruit fotbalistul cand intre ei era iubire mare, el, cu Lena, noua lui dragoste, de la care a pornit scandalul conjugal! Dupa…

- Brazilianul Neymar nu va scapa de interventie chirurgicala dupa accidentarea de saptamana trecuta. Dupa cateva zile de incertitudine, a fost luata o decizie in privinta lui Neymar. Site-ul oficial al lui Paris St.