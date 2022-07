Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica, antrenorul lui Al-Raen și fostul tehnician al Rapidului, considera ca echipa lui Adi Mutu nu are șanse la podium in sezonul viitor de Liga 1. Șumudica le vede favorite clare pe CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova la primele 3 locuri in clasament și este de parere ca Rapid va avea…

- Retrogradat pentru prima data in istorie, dupa dubla cu U Cluj (0-2 și 1-1) Dinamo a inceput azi pregatirea pentru Liga 2. Formația alb-roșie s-a reunit in aceasta dimineața, la 10, la Saftica, sub comanda lui Gica Mihali, antrenorul lui Dinamo U19, insarcinat de Razvan Zavaleanu sa se ocupe de echipa…

- Semnarea celui de-al doilea contract de execuție a lucrarilor pentru autostrada Ploiești - Buzau, care a avut loc in aceasta dimineața, ne da speranțe ca, in curand, Prahova va fi unul dintre puținele județe ale țarii strabatute de doua autostrazi! Reprezentanții CNAIR și ai asocierii italiene…

- Soferul unui autovehicul de mare tonaj este cercetat pentru furt dupa ce a plecat dintr-o benzinarie din municipiul Ramnicu Sarat, unde a alimentat de aproape 3.000 lei, fara a plati carburantul, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau, citat de Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii…

- Micuții dansatori de la formația X-Dance, de la Școala Gimnaziala Miron Costin din Bacau, au obținut un binemeritat loc doi, la concursul „Steluțele Dansului”, de la Ramnicu Sarat. Formatia de dans X-DANCE de la Scoala Gimnaziala ,,Miron Costin”... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- CARANSEBEȘ – Și capitan de echipa, spune prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, potrivit caruia Felix Borcean are mana libera sa-și construiasca propria echipa pentru a caștiga și in 2024! Pasionați de fotbal și fani declarați Universitatea Craiova, cei doi foști colegi de liceu au vorbit in termeni…

- Articolul VIDEO General de elita al armatei romane, omagiat la Ramnicu Sarat, cu ocazia triplei sarbatori de 9 mai se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria municipiului Ramnicu Sarat in parteneriat cu Divizia 2 Infanterie „Getica” și Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”, au organizat luni,…

- Cercetatorul Costel Vinatoru, directorul Bancii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzau, anunța ca se pregatește sa omologheze cel de-al treilea soi de usturoi romanesc, Basarab, dupa Benone și Ramniceanu. Aceasta specie se remarca prin potențialul mare de producție, capațani de 50-70 grame compuse…