- Vestea ca Liviu Varciu și mama fetiței lui, Anda Calin, nu mai formeaza un cuplu a șocat pe toata lumea! Dupa anunțul facut, fosta iubita a lui Liviu Varciu s-a afișat cu zambetul pe buze. (Promotiile zilei la monitoare) Dupa anunțul facut de Liviu Varciu, Anda Calin a avut și o prima reacție! Bruneta…

- Ziua de 1 mai este o sarbatoare asteptata de romani, pentru ca vine intotdeauna insotita de o minivacanta pe care, in ultimii ani, tot mai multi si-o petrec pe litoralul romanesc, in statiunile balneo, pe Valea Prahovei, iar mai nou in capitale...

- Banca Centrala Europeana (BCE) ar trebui sa mentina derogarea acordata obligatiunilor elene si sa le accepte ca garantii, chiar daca au rating nerecomandat investitiilor, dupa incheierea programului de salvare, a declarat miercuri seful Bancii Greciei, Yannis Stournaras, transmite Reuters. BCE a…