Stiri pe aceeasi tema

- Echipa pirotehnica a ISU Cluj s-a deplasat de urgența pentru a asana terenul de muniția ramasa neexplodata si pentru a verifica daca au mai ramas și alte elemente de muniție. „Poliția a limitat accesul în zona pâna la sosirea pirotehniștilor din cadrul ISU Cluj. Muniția a…

- In localitatea Dej din județul Cluj, o stație de autobuz s-a prabușt peste mai mulți copii foarte mici. Structura metalica cat și acoperișul s-au prabușit peste 4 copii cu varste cuprinse intre 4 luni...

- O echipa de 7 specialisti in tehnologia informatiei din judetul Cluj a demarat proiectul pentru realizarea platformei de sanatate Wello (platforma web si aplicatie pentru dispozitive mobile), care sa ajute familiile cu copii cu probleme de greutate sa slabeasca si sa aiba un

- Cadre medicale de la Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie ”Octavian Fodor” Cluj si de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii protesteaza luni dimineata, 7 mai, legat de situatia din sistem. Acestia cer, printre altele, cresteri salariale pentru tot personalul din sanatate.

- Pompierii de la Garda de Interventie din comuna galateana Pechea, ajutati de cei de la Galati au intervenit pentru a salva un copil de 9 ani, bolnav de autism, care cazuse in haznaua din curte. Copilul, din neateantie, a alunecat in hazna. Se afundase pana la brau, dar nu s-a lovit rau si a ramas constient,…

- ACS Poli poate fi dat ca exemplu de ”asa nu” la orice curs de management fotbalistic in ceea ce priveste aspectul valorificarii tinerilor fotbalisti formati la propriul Centrul de Copii si Juniori, dar nu numai. An de an, clubul e in centrul unui scandal pentru pierderea pe gratis sau pe sume derizorii…

- Într-o sala cu un perete de sticla, Ioana, rabdatoare, roaga o fetița sa cânte ceva, orice, sa își dea seama daca simte ritmul sau nu. Fetița se rușineaza, apoi prinde curaj, apoi iar se rușineaza și, în final, cu microfonul în mâna și un glascior ce abia acum…

- Masini si animale din ciocolata si martipan, umplute cu o crema cu bacterii probiotice, benefice pentru sanatatea celor mici, au fost create, cu ajutorul unei imprimante 3D, de studenti ai Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina...