- Un barbat in varsta de 43 de ani, din localitatea Agapia, judetul Neamt, este cautat de politisti dupa ce si-a injunghiat atat sotia, cat si pe cei doi socri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Giuseppe Pelle, 57 de ani, care a fost condamnat la doi ani jumatate de inchisoare pentru apartenenta la o grupare mafiota si tentativa de extorcare, era cautat de autoritatile italiene din anul 2016.Acesta este fiul lui Antonio Pelle, decedat in anul 2009, care pentru o perioada a fost…

- Aflat intr-o situație similara cu fostul primar de Agapia, edilul din Pingarați a dat in judecata Agenția Naționala de Integritate. La mijlocul lunii martie, ANI a emis un comunicat conform caruia Petru Lungu Bordea “a intocmit, semnat și aprobat Contractul de arendare și Contractul de concesiune, incheiate…

- Criminalul din Brașov se afla, pentru moment, in arest. Audiat de oamenii legii, barbatul nu a stat prea mult pe ganduri și le-a oferit acestora o explicație care i-a adus in stare de șoc. Florin Mircea Buliga le-a povestit anchetatorilor ca a vrut sa elibereze sufletele celor dragi.

- Moda permiselor "fabricate" in Ucraina a prins la destul de multi indivizi, care, aflati in imposibilitate de a sustine un examen de eliberare a unui permis de conducere, apeleaza la aceste solutii ilegale, care le aduc numai probleme. Un individ din comuna Dolhesti a intrat si el joi ...

- Polițiștii de frontiera de la Urziceni au reținut pe sensul de ieșire din țara un barbat care era cautat de catre autoritațile din Romania, fiind principalul suspect intr-un caz de omor, comis inainte cu cateva ore. Azi, 5 martie, in jurul orei 06.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, s-a…

- Ipoteza socanta in cazul Anastasiei Cecati: criminalul nu ar fi sotul artistei! Cine i-ar fi ucis pe cei doi Ipoteza socanta in cazul actritei ucise de sot. Exista voci care spun ca cei doi ar fi putut fi ucisi. In tot acest timp, rudele au condus-o pe ultimul drum pe Anastasia Cecati. Cei dragi nu…