- Bianca Dragusanu este cea mai fericita femeie de cand Dumnezeu i-a daruit-o pe micuta Sofia. Cele doua sunt foarte atasate una de cealalta, lucru pe care fanii l-au putut observa in fotografia pe care blondina le-a impartasit-o pe retelele de socializare.

- Alex Bodi, soțul Biancai Dragușanu este un familist convins și iși da tot interesul ca mariajul cu vedeta sa mearga din ce in ce mai bine, insa nu uita nici de restul persoanelor importante din viața sa.

- Anca Patriche, femeia ucisa in cabinetul medical de propriul soț, a fost un om care s-a sacrificat toata viața: pentru copilul sau, casnicie, cariera sau pentru credința in Dumnezeu. Anca Patriche s-a sacrificat pana cand nu a mai ramas suflare in ea.Libertatea a fost la Piatra Neamț și a reconstituit…

- Sarbatorile de iarna reprezinta o perioada speciala in viața fiecaruia dintre noi. Nesiguranțele, temerile, incercarile și eforturile noastre de peste an lasa acum loc bucuriei și speranței ca viitorul va fi dominat de liniște și prosperitate. Va mulțumesc, pe aceasta cale, pentru prietenia și sprijinul…

- Feli este cea mai implinita femeie din lume. De cand fiica sa, Luna, a venit pe lume, micuta a devenit centrul Universului ei, bucurandu-se in fiecare zi de minunea oferita de Dumnezeu. Vedeta le-a impartasit fanilor o declaratie extrem de emotionanta, prin care-si exprima dragostea fata de minunea…

- Feli Donose este una dintre cele mai indragite artiste de la noi, insa puțini știu ca in spatele zambetului sau se ascunde o mare drama, o mare tristețe despre care artista a vorbit cu greu. Feli Donose a trecut printr-o mare suferința in urma cu cațiva ani, insa abia acum a avut puterea sa vorbeasca…

- Cornel Galeș a luat o decizie radicala in urma cu aproximativ un an, atunci cand s-a hotarat ca vrea o schimbare majora in viața lui. Fostul soț al Ilenei Ciuculete s-a mutat in Spania, alaturi de Viviana, femeia care ii era atat șefa, cat și iubita.

- Rona Hartner, in varsta de 46 de ani este actrița, cantareața, compozitoare și textiera de origine germanta, a ales sa se stabileasca in Franța in urma cu ceva ani, scrie wowbiz.ro. Tot acolo, artista s-a luptat cu o temuta maladie, iar in luna februarie a acestui an interpreta a fost diagnosticata…