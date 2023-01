Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii și un echipaj de Terapie Intensiva Mobila incearca sa ajunga la o fetița de 12 ani din Dumitra județul Bistrița-Nasaud care a fost prinsa sub o caruța cu lemne. Pompierii incearca sa ajunga la copila cu o șenilata din cauza drumul greu accesibil, scrie ziarul local Bistrițeanul. Incidentul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, luni dimineața, la un accident rutier petrecut pe centura de ocolire Valcele-Apahida. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua echipaje SMURD. Echipajele operative au gasit doua autoturisme avariate,…

- Un accident rutier a avut loc in localitatea bistrițeana Dipșa. Un autoturism in care se aflau doua persoane s-a rasturnat. Una dintre victime a ramas incarcerata. Un apel la 112 a anunțat un accident rutier pe raza localitații Dipșa. Din primele informații transmise, un autoturism in care se aflau…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 14:20, ca un accident feroviar s-a produs in localitatea Livada. Din primele informații, un autoturism s-a rasturnat dupa ce a fost lovit de un tren de calatori. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19, pe strada Avram Iancu din municipiul Dej. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, o ambulanța, dar…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 15:20, ca un barbat este surprins sub un mal de pamant prabușit, in localitatea Sic. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej și Detașamentului 1 Cluj-Napoca, mai multe echipaje medicale,…