- Portarul Gianluigi Donnarumma si mijlocasul Angel Di Maria, ambii de la Paris Saint-Germain, si-au tatuat trofeele castigate in aceasta vara cu Italia (Euro-2020), respectiv Argentina (Copa America). Portarul italian si-a tatuat trofeul Henri Delauney pe antebratul stang. Donnarumma…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat miercuri ca vrea interdictie de a intra pe stadion pentru autorii insultelor rasiste proferate in mediul online, dupa ce trei fotbalisti de culoare ai nationalei Angliei au fost vizati de astfel de atacuri, relateaza AFP. Dupa finala EURO 2020 pierduta de Anglia…

- Portughezul Cristiano Ronaldo si francezul Paul Pogba au fost inclusi in echipa ideala a EURO 2020, alcatuita de UEFA, chiar daca nationalele lor au fost eliminate in optimile de finala ale competitiei incheiate cu victoria Italiei. Cele doua finaliste, Italia si Anglia, sunt cel mai bine…

- Campioana europeana Italia a revenit, luni, la Roma, cu trofeul Henri Delauney. Jucatorii italieni au fost primiti de presedintele Sergio Mattarella la palatul Quirinale, iar capitanul Giorgio Chiellini i-a dedicat victoria lui Davide Astori, fostul international care a murit in 2018.

- Italia, cu un joc curajos, prelungind seria formidabila a victoriilor de pana acum, se impune pe Wembley. Englezii, incurajați de Regina, cu viitorul rege in tribuna, traind ca orice microbist fazele la intensitate maxima, cu galerii pline de englezi, fiindca pe italieni i-a oprit pandemia la granița,…

- Selectionatele de fotbal ale Angliei si Danemarcei sunt la egalitate, 1-1, la pauza meciului care are loc marti seara, pe stadionul londonez Wembley, in semifinalele EURO 2020, potrivit agerpres.ro. Danemarca a deschis scorul in min. 30, prin Mikkel Damsgaard, cu un sut superb din lovitura…

- Una dintre cele mai emoționante imagini de la Euro 2020 vine de la meciul Anglia - Germania din optimile competiției. O fetița de origine germana a fost filmata plângând în tribunele de pe Wembley ca urmare a eliminarii favoriților, ea fiind ulterior abuzata pe rețelele de socializare.…

- N-au lipsit incidentele dupa meciul Anglia - Scoția (0-0) de aseara, pe Wembley. Poliția metropolitana britanica a acționat in forța in cadrul unei operațiuni special axata de fotbal și pe Euro 2020 și a reținut 26 de persoane. Arestarile au fost provocate de infracțiuni ca atac la ordine publica,…