- Un barbat beat a avariat patru barci folosite de canotorii francezi pentru pregatirea Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. La momentul faptelor, care s-au produs duminica la Nancy, in estul tarii, „toata lumea era pe apa”, a relatat, luni, Sebastien Bel, responsabilul centrului de antrenament de…

- O parte din scara in spirala, care a fost realizata in secolul al XIX-lea pentru Tour Eiffel din Paris, va fi scoasa la licitație pe 23 martie, potrivit unui anunț al casei de licitații Aguttes, preluat de 20minutes.fr . 32 de elemente de scara elicoidale din fonta vopsita in verde, inclusiv șase trepte,…

- Prețul apartamentelor reprezinta un subiect fierbinte in toata lumea, piața imobiliara fiind direct influențata de schimbarile economice și geo-politice care au loc pe mapamond.Un studiu efectuat de agenția britanica Knight Frank dezvaluie ce apartament poți sa cumperi cu un milion de dolari,…

- Ieri, 16 martie, Netflix a gazduit o proiecție cu totul speciala a filmului Murder Mystery 2, la Turnul Eiffel din Paris. Au fost prezenți actorii Adam Sandler, Jennifer Aniston, Melanie Laurent, Dany Boon și Kuhoo Verma, precum și regizorul Jeremy Garelick. Aceasta proiecție cu covor roșu este prima…

- Clienții din Romania ai serviciului de streaming video Netflix vor plati incepand de luni, 13 februarie, un nou preț pentru abonamentul de baza: 4,99 euro, in loc de 7,99 euro, scrie hotnews.ro . Noul preț al abonamentului va intra in vigoare de la ora 20:00. Noii membri care se inscriu pe platforma…

- Vola.ro, cea mai mare platforma online de rezervari bilete de avion din Romania, raporteaza dublarea afacerilor in anul 2022 comparativ cu 2021 și o creștere a numarului tranzacțiilor intermediate de la 73 de milioane de euro in anul ce s-a incheiat, la puțin peste 40 de milioane de euro in anul 2021.…

- VIDEO: Dacia prezinta ediția de colecție a lui Duster, „Mat Edition”. Vor fi vandute doar 70 de unitați. Care este prețul Dacia a anunțat marți startul comenzilor pentru ediția speciala a lui Duster, botezat „Mat Edition” și prezentat in premiera la salonul de la Paris. Cele 70 de unitați Duster Mat…