FOTO Două trenuri cu pasageri s-au ciocnit, în Cehia. Cel puțin doi morți, zeci de răniți Accidentul a avut loc marți dimineața in localitatea Domazlice din Cehia, potrivit portalului local Novinky. Doua trenuri cu pasageri s-au ciocnit frontal, iar o parte dintre vagoane au deraiat. Cel puțin doi pasageri au murit. Mai mulți pasageri sunt in stare grava. O parte au fost deja transprtați la spitale. Alți 30 de pasageri din […] The post FOTO Doua trenuri cu pasageri s-au ciocnit, in Cehia. Cel puțin doi morți, zeci de raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

