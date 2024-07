Stiri pe aceeasi tema

- Valorile curente sunt 4.9751 EUR, 4.5879 USD, indicele FTSE 100 este la 8420.26, iar indicele DAX este la 187 Banca Europeana de Investitii (BEI) a acordat un imprumut de 40 de milioane de euro unei companii austriece numite Eldrive Holding GmbH, care este controlata de investitori din Bulgaria. Acest…

- Trei autobuze electrice, trei stații de incarcare lente și o stație de incarcare rapida in urma lansarii anul trecut a proiectului PNRR „Achiziția de mijloace de transport public – autobuze electrice in cadrul parteneriatului Orașul Ocna Mureș – Comuna Unirea” Contractul in valoare de peste 7 milioane…

- Sambata va fi deschis primul terminal verde din Brasov, amplasat in zona garii, care este si cel mai mare din municipiu, avand 12 peroane. Noul terminal va asigura legatura dintre gara si 14 zone din oras sau din aria metropolitana, informeaza Primaria Brasov. Terminalul este construit in zona parcarii…

- Stații de incarcare a vehiculelor electrice, intr-o comuna din Timiș La Coșteiu, comuna din imediata vecinatate a municipiului Lugoj, s-a dat unda verde unei noi investiții eco-economice: instalarea de stații de incarcare a vehiculelor electrice in centrul administrativ și in satele aparținatoare...

- Un incendiu de proporții a izbucnit in zona artizanala Piani din Bolzano, Italia. Incendiul a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei locale 9.15 (8.15, ora Romaniei). A fost incendiat sediul companiei Alpitronic, care produce stații de incarcare pentru mașini electrice. Spațiul aerian a fost inchis.…

- Baia Sprie este un oraș care iși indreapta atenția catre viitor, adoptand masuri concrete pentru a deveni un mediu mai verde și mai sustenabil. Orașul se evidențiaza prin angajamentul sau in protejarea padurilor și in promovarea energiei verzi, cu un accent deosebit pe modernizarea transportului și…

- Guvernul a adoptat ordonanța de urgența pentru instituirea Programului Electric Up 2024. Prin intermediul acestui instrument de finanțare, companiile HoReCa de toate dimensiunile, precum și microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din domenii diverse vor putea obține de la stat ajutoare…

- Guvernul a aprobat, marți, ordonanța de urgența pentru instituirea programului Electric Up 2 prin care companiile HoReCa de toate dimensiunile, precum și microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din domenii diverse vor putea obține de la stat ajutoare de pana la 150.000 EUR fiecare pentru…