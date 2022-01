Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite, luni dimineața, in județul Bacau, dupa ce o mașina a intrat intr-un cap de pod. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs pe DN 2G Bacau-Moinești, in localitatea Ardeoani, județul Bacau. Șoferul a pierdut controlul asupra…

- Traficul este blocat, sambata, pe DN 14B, in județul Alba, unde doua mașini au fost implicate intr-un accident soldat cu patru raniți. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 14B, in zona localitații Cistei, județul Alba. Doua mașini fost…

- Trei persoane au fost ranite, marți dimineața, intr-un accident in care au fost implicate doua TIR-uri si un autoturism, pe Autostrada A1 Sibiu-Deva. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 242 de metri, in județul Sibiu, s-a produs o coliziune fața-spate…

- Patru persoane au fost ranite, luni dimineața, intr-un accident in care au fost implicate șase mașini, pe DN 2, in judetul Ialomita. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs intre localitațile Coșereni și Urziceni. Șase mașini s-au lovit, in urma impactului patru persoane…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, joi dimineața, pe autostrada A1, langa Timișoara, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe A1 Deva-Nadlac, la kilometrul 504, pe sensul de mers Arad – Timișoara,…

- Un accident grav a avut loc, sambata, pe Autostrada A1, sensul de mers catre Pitești. Șase persoane sunt ranite, printre victime fiind și doi copii. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs la km. 59+100 de metri, in zona localitații Uliești, din județul Dambovița. Circulația…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, miercuri, pe DN 1A Mogoșoaia–Ploiești, in care au fost implicate doua camioane si un autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs in zona localitații Lucianca, din județul Dambovița. O persoana este…

- Trei adulti si un copil in varsta de un an au fost raniti, sambata, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona localitatii Nistoresti de pe Valea Prahovei. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a petrecut pe DN 1 pe sensul Brașov catre Ploiești, la kilometrul 114+650…