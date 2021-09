FOTO Două persoane căutate de polițiști, după ce au plecat cu banii pe care o bătrână i-a uitat în ATM Polițiștii fagarașeni cer ajutorul cetațenilor pentru a identifica doua persoane care și-au insușit o suma de bani de la un bancomat. Un barbat și o femeie sunt acuzați ca au luat 900 de lei, bani pe care o femeie in varsta de 74 de ani, i-a uitat in fanta unui bancomat din Fagaraș. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ”furt”, dosar instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Fagaraș. Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat faptul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

