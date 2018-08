Stiri pe aceeasi tema

- O șoferița și pasagerul din mașina acesteia au ajuns la spital, dupa ce autoturismul condus de un tanar a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune laterala cu mașina femeii. Accidentul s-a petrecut duminica la pranz, in jurul orei 12.30, pe DJ 175 din comuna Vatra Moldoviței. In timp ce se ...

- Evenimentul a survenit dupa ce un barbat de 55 de ani, din municipiul Mangalia, judetul Constanta, aflat la volanul unui autoturism, nu a acordat prioritate in timp ce conducea pe strazile din municipiul Tulcea si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un barbat de 36 de ani,…

- La intrarea intr-un local din Targu Jiu, in jurul orei 04:00, a avut loc un conflict spontan intre patru tineri care au exercitat acte de violența asupra unui barbat, de 39 de ani, din Tg Jiu. Ca urmare a agresiunii, acesta a fost transportat la UPU, fiind internat, in stare stabila. Doi dintre…

- Ieri, 17 iunie 2018, in jurul orei 22.30, un barbat de 38 de ani, din comuna Berghin, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Hapria, a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu un capat de pod. In urma accidentului, un barbat de 67 de ani si un minor de 15 ani, ambii…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, la intersectia bulevardului Mamaia cu strada Nicolae Iorga, chiar in fata sediului IPJ Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 31 mai a.c., in jurul orei 14:36, o tanara, in varsta de 21 de ani, a condus un autoturism…

- La data de 16 mai a.c., polițiști din cadrul Poliției municipiului Targu-Jiu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe bulevardul Constantin Brancuși din localitate, a avut loc un conflict spontan intre mai multe persoane. In urma cercetarilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul…

- La data de 12 mai a.c., in jurul orei 22.10, pe strada Principala din Berghin, a fost depistat un barbat de 57 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Din verificarile efectuate de politisti a rezultat ca permisul de conducere detinut de barbat…