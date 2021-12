Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat, sambata, pe DN 14B, in județul Alba, unde doua mașini au fost implicate intr-un accident soldat cu patru raniți. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 14B, in zona localitații Cistei, județul Alba. Doua mașini fost…

- O tanara de 16 ani s-a ales cu diverse traumatisme, dupa ce mașina in care se deplasa in calitate de pasager a fost lovita frontal de un alt automobil aflat in trafic.Accidentul s-a produs miercuri, in jurul orei 17:30, pe o strada din municipiul Balți.

- Un carambol cu cinci masini s-a produs luni dimineata, la Galati. In urma accidentului, cinci oameni au fost raniti, iar doi sunt in stare grava.Accidentul a avut loc in zona Tirighina din Galati, iar pentru cei doi raniti se fac proceduri de resuscitare. Din primele informatii, carambolul s-ar fi produs…

- Un accident rutier grav s-a produs luni, in prima parte a zilei, la Timișoara. Din primele informații trei persoane au fost grav ranite, dupa ce un șofer a ajuns cu mașina pe contrasens, intr-o intersecție din zona Calea Șagului. Mașina condusa de șoferul vinovat s-a oprit mai apoi in parcare, unde…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs joi, pe A1, județul Giurgiu, intre doua autoturisme. In urma impactului, una dintre mașini s-a rasturnat in padure. Accidentul s-a produs pe A1, la km 41, pe sensul de mers spre Pitești. Au fost implicate doua autoturisme, unul dintre…

- Un grav accident rutier a avut loc ieri dimineața pe raza localitații Bucov, la intersecția intre drumul județean DJ 250 și un drum comunal. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Prahova, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Doi copii, de 8 și 11 ani, și un barbat, șofer al uneia…

- Accidentul a avut loc joi dupa masa pe Calea Zimandului. Un tanar din Tarnova, aflat la volanul unui autoturism, a accidentat o femeie de 65 de ani, care traversa strada pe trecerea de pietoni. Apoi, mașina condusa de șoferul de 26 de ani a intrat frontal intr-un autoturism care era oprit la trecerea…

- Un accident teribil a avut loc joi seara in Dolj, acolo unde un barbat de 41 de ani a fost spulberta de doua mașini, la distanța scurta de timp. In ciuda eforturilor medicilor, aceștia au fost nevoiți sa declare decesul victimei. Doi tineri au spulberat un barbat Neatenția la volan sau pe drumurile…