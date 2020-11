Stiri pe aceeasi tema

- ISU Alba a organizat o acțiune pentru prevenirea și limitarea raspandirii coronavirusului, prin care transmis mesaje audio cetațenilor din Sebeș, aducandu-le aminte principalele recomandari pentru evitarea contactarii virusului. Pentru prevenirea și limitarea raspandirii noului coronavirus SARS-CoV-2…

- Restaurantele si barurile din Municipiul Oradea si alte 17 localitati vor functiona la 30% din capacitate, iar in trei localitati din Bihor vor fi inchise cu totul, locuitorii de aici avand obligatia sa poarte masca atat in spatiile inchise, cat si in cele deschise, "astfel incat sa astupe nasul si…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures a anunțat, luni, ca nu mai face internari cronice, doar cele de urgența și cele care nu suporta amanare. Motivul este situația epidemiologica din cadru unitații și din țara. ”Avand in vedere situatia epidemiologica din cadrul Spitalului Clinic Judetean…

- Direcția de Sanatate Publica Alba a prezentat, luni, situația actualizata a incidenței cazurilor de COVID-19 in județ. Este vorba despre situația cazurilor noi in intervalul ultimelor 14 zile, raportate la mia de locuitori. In total, la nivelul județului, incidența cazurilor noi de COVID-19 in ultimele…

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a declarat ca petrecerile private sunt principala cauza a infectarii cu COVID-19.”Degeaba stam acasa sa plangem ca nu avem loc in spitale, pentru ca nu vom avea niciodata, in condițiile in care avem 100 și ceva de cazuri pe zi. Suportam consecințele nerespectarii…

- Pentru prevenirea raspandirii virusului Covid-19 polițiștii din Alba Iulia au acționat ieri pe mijloacele de transport in comun și au verificat daca sunt respectate masurile de protecție sanitara. Au fost verificate 98 de mijloace de transport in comun. Acțiunile organizate sub autoritatea prefectului…

- Un mediu protejat, la fel ca la US Open, va exista si la turneul de la Roland Garros in scopul reducerii riscurilor legate de infectarea cu coronavirus, relateaza L’Equipe.Sportivii participanti la competitie trebuie sa soseasca la Paris cu patru zile inainte cei care joaca in calificari,…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, miercuri, in sedinta comuna in care premierul Ludovic Orban va prezenta raportul privind masurile luate de Guvern pentru limitarea raspandirii COVID-19, organizarea alegerilor si deschiderea scolilor.