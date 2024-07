Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul lucrarilor de intreținere aflate in derulare pe drumul județean DJ 108C Garbau – Aghireșu – Leghia – DN 1, Consiliul Județean Cluj a demarat asfaltarea sectorului de drum situat pe raza localitații Garbau. Astfel, lucrarile de asfaltare vor fi executate pe un sector de drum in lungime de 3,2…

- Reprezentanții Teatrului Național „Aureliu Manea” Turda au anunțat organizarea unui Workshop de contact-improvisation la FIT Turda 2024! Veștile bune nu se lasa așteptate! ????Pentru ca ne gandim la voi și

- Potrivit unui comunicat al MAE, transmis Agerpres, demonstratia fermierilor europeni se va desfasura pe platoul Heysel din Laeken, intre Teatrul American si Atomium, si este prevazuta sa inceapa in jurul orei 7,00, continuand pe parcursul intregii zile de marti.Organizatorii se asteapta la participarea…

- *** Penta Media Advertising SRL angajeaza contabila cu experienta. Sarcini: receptii facturi intrare, facturi iesire, consum, productie, capitalizare cheltuieli aferente mijloacelor fixe, inregistrare jurnale de banca/trezorerie, plati furnizori, relationare clienti. Contact: [email protected], tel.…

- Joi, jandarmii au intervenit pentru a scoate un șarpe de aproximativ doi metri lungime dintr-un bazin al unei stații de pompare ce alimenteaza cu apa un imobil din comuna Burila Mare, județul Mehedinți. Reptila a fost observata de muncitori care efectuau lucrari in zona.

- Continua lucrarile la Drumul Expres dintre A3 și DN1 (din zona Tureni), iar antreprenorii se „mișca” foarte bine. Sunt mobilizate 161 de utilaje și echipamente și 253 de muncitori, lucrarile desfașurandu-se la toate categoriile specificate in contact. „Mobilizarea este buna, motiv pentru care avem incredere…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, a fost condamnata vineri la sase luni de inchisoare cu suspendare pentru vatamare corporala din culpa in dosarul accidentului de la Mangalia, produs in 2022. Potrivit portalului instantelor de judecata, instanta suspenda executarea pedepsei sub supraveghere…

- Cu toate acestea, deoarece numarul persoanelor cu grupa 4 este limitat, nu exista suficiente date pentru a trage concluzii generale despre perspectivele lor de viața. The post SECRETUL LONGEVITAȚII Cum influențeaza grupa de sange durata vieții first appeared on Informatia Zilei .