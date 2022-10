Stiri pe aceeasi tema

O fetita de doi ani a cazut, vineri seara, de la etajul al treilea al unui imobil din orasul Bragadiru, judetul Ilfov, ea fiind transportata la spital. Politistii fac verificari pentru a stabili ce s-a intamplat.

Patru tineri cu varste cuprinse intre 18 si 21 de ani au fost retinuti de politistii din Bucuresti dupa ce doi dintre ei ar fi pulverizat spray lacrimogen asupra unui barbat care livra mancare, la o adresa din Sectorul 4. Acestia i-au furat pachetele cu mancare, impartindu-le apoi cu ceilalti doi…

Este pericol de acvaplanare, sambata, pe Autostrada A3 București - Ploiești, intre kilometrii 14 și 17, din cauza ploii torențiale. Polițiștii recomanda prudența in trafic, conform Mediafax.

Un barbat a distrus șase aparate de tip „slot machine" intr-o sala de jocuri de noroc și pariuri din Capitala. Polițiștii au inceput o ancheta penala.

Un barbat in varsta de 29 de ani, din Ucraina, a ajuns in Romania și a cerut sprijinul polițiștilor de frontiera și jandarmilor din Botoșani pentru a ajunge la București, acolo unde era așteptat de familia sa.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, l-a felicitat luni seara pe inotatorul roman David Popovici dupa performanțele obținute la Campionatul European de la Roma.

Ploua torențial duminica seara pe Autostrada A2 București - Constanța, in zona localitații Borcea, din județul Calarași. Polițiștii avertizeaza șoferii ca e pericol de acvaplanare.

Politistii de la Brigada Rutiera au dat amenzi in valoare de 52.000 de lei si au retinut 18 permise de conducere, inclusiv pentru comportament agresiv la volan, in urma controalelor derulate in Bucuresti in noaptea de sambata spre duminica.